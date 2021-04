Neste sábado, 10, a guarnição da Rádio Patrulha prendeu Rogério Soares da Silva Junior, conhecido no mundo do crime por “Rogerinho”. Ele tem pena de 9 anos para cumprir e estava foragido do sistema prisional de Vilhena.

Conforme informações obtidas pela reportagem do Extra de Rondônia, policiais militares da Rádio Patrulha faziam ronda de rotina pela Rua Beira Rio, quando na esquina com Rua Rosilene de Castro, no centro de Vilhena, os militares avistaram um homem em atitude suspeita, no qual ao perceber a presença da Rádio Patrulha, empreendeu fuga, mas foi abordado e detido.

Em consulta ao sistema, foi constatado que contra Rogerinho havia um mandado de prisão em seu desfavor, expedido pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Vilhena, em regime fechado.

Rogerinho cumpria pena assassinato, entre outros crimes. Porém, havia ganhado o benefício de progressão e estava em liberdade condicional. Contudo, havia rompido a tornozeleira eletrônica e estava foragido do sistema prisional.

Com isso, foi dada voz prisão ao foragido e conduzido para a Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp), onde passou por exame de corpo de delito e após foi encaminhado para o Centro de Ressocialização Cone Sul, para cumprimento da sentença.