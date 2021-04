O União Cacoalense venceu, de virada, neste sábado, 10, o amistoso diante do Ji-Paraná por 3 a 1 no estádio Aglair Tonelli Nogueira, em Cacoal, na preparação das duas equipes para a disputa do Campeonato Rondoniense 2021.

A partida contou com a presença de 10% de capacidade de público do estádio Aglair Tonelli, onde todos os torcedores presentes foram devidamente testados duas horas antes do início do jogo, de acordo com o decreto de autorização da prefeitura de Cacoal de retorno do futebol profissional.

O Ji-Paraná foi superior na primeira etapa e conseguiu abrir o placar com o atacante Wilker.

Já, na etapa final, o União Cacoalense conseguiu chegar a igualdade com Jobson e, em seguida, Cristiano colocou a Raposa da BR em vantagem no duelo. Nos minutos finais, os donos da casa chegaram ao terceiro gol com Jobson.

O União Cacoalense estreia no dia 24 de abril contra o Barcelona em local a definir. Já o JiParaná entra em campo no dia seguinte diante do Guaporé no estádio Cassolão, em Rolim de Moura. O jogo – Seguindo os protocolos de segurança e saúde da FFER Federação de Futebol do Estado de Rondônia (FFER) e da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) as duas equipes fizeram um início de partida com ritmo de jogo bastante abaixo em virtude do longo tempo de preparação das duas equipes.

A melhor oportunidade surgiu aos 27 minutos, Tufão recebeu na área e finalizou, mas o goleiro Arthur fez grande defesa. Aos 31 minutos, Michel cobrou falta, mas o goleiro Arthur se estica e colocou para escanteio.

Aos 34′, Tufão lançou em profundidade para Wilker, que entrou na área pelo bico da área e finalizou cruzado, mas o goleiro Arthur espalmou. Aos 35′, Wilker dominou a bola dentro da área e bateu rasteiro, mas novamente Arthur salvou.

No mesmo minuto, Wilker arriscou de fora, a bola desviou no seu marcador e caiu no fundo das redes, abrindo placar para o Galo da BR. Aos 42′, Wilker novamente recebeu dentro da área e finalizou forte, mas o goleiro Arthur voltou a defender.