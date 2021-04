Na manhã deste domingo, 11, três pontes na área rural de Chupinguaia apareceram danificadas e moradores estão atribuindo o ato de vandalismo ao grupo de “sem-terra” que há algum tempo está na região tocando o terror invadindo terras.

Fotos e vídeos estão circulando na internet dando conta que o grupo de “sem-terra” havia praticado o crime para barrar a ação de reintegração de posse que acontece na fazenda Nossa Senhora Aparecida.

Contudo, a polícia deverá investigar o caso e identificar quem são as pessoas que estão destruindo o bem público e colocando vidas em risco, haja vista, que as pontes foram cortadas com motosserras e, além disso, atearam fogo. Com isso, podendo causar acidentes graves, além de interromper o acesso dos sitiantes à cidades do Cone Sul.

>>>Vídeo abaixo: