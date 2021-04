O servidor municipal Jose Pereira Das Neves Filho, não responde mais pela pasta da Saúde no município de Cacoal.

Ele pediu férias por 40 dias, porém não deve retornar ao cargo. A informação foi repassada ao Extra de Rondônia pelo vice-prefeito, Cássio Góis.

Quem assume interinamente o setor, a partir desta terça-feira, 13, é Thiago Tezzari, atual presidente do Serviço Autônomo de Água e Esgotos (SAAE).

Em entrevista ao Extra de Rondônia na tarde desta segunda-feira, 12, Thiago confirmou a informação e explicou que ficará na pasta por poucos dias.

Ele disse que, neste período, estará no comando das duas pastas (SAAE e Saúde) até que o novo titular seja nomeado, ainda sem nome confirmado.

Ao site, Thiago informou que continuará com as ações do setor, principalmente voltadas à vacinação contra a covid-19 e ações no Hospital de Campanha.

“Vamos dar sequência à linha de atuação do Pereira e ampliar o diálogo com a sociedade”, disse.