Acidente envolvendo uma moto e um carro aconteceu na manhã desta segunda-feira, 12, na rotatória da BR-364, que dá acesso a Avenida Marechal Rondon, no bairro Tancredo Neves (Vila Operária), em Vilhena.

De acordo com informações obtidas pela reportagem do Extra de Rondônia, a motociclista saia da rotatória e acessava a Avenida Marechal Rondon, sentido Cuiabá, quando foi atingida pela motorista do carro que seguia pela via no mesmo sentido.

No choque, a motoqueira foi arremessada e bateu contra uma pedra ao lado de um poste, sofrendo ferimentos pelo corpo.

Uma unidade de resgate do Corpo de Bombeiros foi ao local e socorreu a vítima ao pronto-socorro do Hospital Regional.

A Polícia Militar de Trânsito (Ptran) isolou a área para a Polícia Técnica-Científica (Politec) fazer a perícia, e a ocorrência será registrada na Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp).