O acesso à internet foi um enorme desafio na aprendizagem dos alunos da rede pública, desde quando as aulas passaram a ser realizadas na modalidade remota, em razão da pandemia.

Com o objetivo de reduzir os prejuízos causados ao processo de ensino e aprendizagem dos estudantes rondonienes, o deputado estadual Eyder Brasil (PSL), indicou ao Poder Executivo a criação de auxílio internet para os profissionais de educação e aos alunos da rede pública de Rondônia.

“Durante o período de pandemia houve um aumento significativo da evasão escolar. Em média, 70% das vagas não foram preenchidas na rede pública do Estado. Isso em razão de muitos alunos e profissionais da educação não possuírem internet de qualidade, necessária para um melhor aproveitamento do ensino” destaca Eyder.

Para o parlamentar, o auxílio internet vai proporcionar melhores condições de trabalho aos professores e contribuir muito com o aprendizado dos estudantes. “Muitos pais e alunos já me relataram a dificuldade de fazerem as atividades com as crianças por falta de internet. Isso não pode acontecer, nossos alunos precisam do suporte necessário para prática dos estudos”, frisou o parlamentar.

Ainda segundo Eyder Brasil, a educação não pode ser considerada como plano B. “Mesmo em tempos de pandemia, temos que procurar reduzir os danos futuros na aprendizagem dos nossos rondonienses. Jamais me cansarei de frisar sobre a essencialidade da educação” enfatizou o deputado.