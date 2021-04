J.B.P, de 25 anos, B.F.C., de 22 e I.J.A.B., de 24, foram detidos na noite deste domingo, 11, por policiais militares da Rádio Patrulha, suspeitos de estarem comercializando drogas, em Vilhena.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, policiais militares receberam informação que numa casa na Rua 102-09, no bairro Moises de Freitas, havia movimentação de pessoas fora do normal e que o imóvel poderia estar sendo usado para comércio de entorpecentes.

Com isso, foi montado campanha nas proximidades e constatado pelos militares o movimento fora do normal de pessoas chegando e saindo do local.

Todavia, foi feita incursão no endereço e localizado sobre um balcão de mármore cinco invólucros de substancia aparentando ser crack, no quarto foi encontrado outro invólucro contendo substancia análoga à crack, uma balança de precisão cor prata e vários pedaços de sacolas plásticas cor branca utilizada para embalar droga.

Durante as buscas foi encontrada uma bolsa com roupas femininas da suspeita B.F.C., e dentro de seu tênis, havia dois invólucros com 8 papelotes de substância aparentando ser crack, pesando aproximadamente 25 gramas.

Além disso, foram localizados na cozinha sobre uma mesa três frascos vazios de água boricada, uma panela e um prato com vestígios que havia sido feito desdobramento de entorpecentes.

J.B.P., disse aos policiais que era o proprietário da casa e que B.F.C., era oriunda da cidade de Cerejeiras e estava em sua residência lhe visitando.

Diante dos fatos, os envolvidos foram encaminhados para a Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp), onde a ocorrência foi registrada.