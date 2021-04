Geralda Rosa Queiroga, de 82 anos, morreu nesta terça-feira, 13, no Hospital Municipal São Lucas, por complicações da covid-19.

Geralda chegou na região em 1979 e fixou residência na linha 4, segunda para a terceira eixo.

Geralda era mãe do ex-vereador Queiroga, do Moisés do Bar e Sorveteria Barril de Ouro, e Osmar Popular Fifão do Bar do Fifo.

O corpo da pioneira sairá da funerária do Gabriel (Bom Jesus) as 17h30 e seu sepultamento acontece as 18h00 no cemitério municipal.