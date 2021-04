O Distrito Guaporé em Chupinguaia recebeu uma ambulância semi-UTI, proveniente de emenda parlamentar do Deputado Estadual Chiquinho da Emater (PSB).

A cerimônia de entrega aconteceu na última sexta-feira 09, na unidade de saúde do distrito, com a presença das lideranças, Sheila Mosso prefeita de Chupinguaia, vereadores Alicate, Ronaldão e Maria, junto com o secretário municipal de saúde do município.

“Quero agradecer ao nosso governador Marcos Rocha e também ao secretário de Estado da saúde Fernando Máximo, por atender essa solicitação e fazer a liberação do recurso, estou muito feliz por entregar essa ambulância semi-UTI que trará benefício no transporte de pacientes para a população do distrito de Guaporé, reafirmo meu compromisso com o município de Chupinguaia e com toda população. Estarei sempre disposto a atender as necessidades deste belo município”, afirmou Chiquinho.