A Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Ji-Paraná realizou, na noite de segunda-feira (12), a maior apreensão de cigarros registrada no estado de Rondônia neste ano.

Durante fiscalização de enfrentamento ao crime em região de fronteira, policiais realizavam uma operação na BR 364 quando abordaram uma carreta bi-trem. O motorista afirmou que o veículo estava vazio, porém, durante a inspeção, foram encontradas 550 caixas de cigarro de origem estrangeira, que tem a comercialização proibida no Brasil.

O infrator afirmou à equipe que embarcou o material ilícito no Mato Grosso do Sul e que receberia uma quantia em dinheiro para fazer a entrega da carga no município de Jaru/RO. No total, 275 mil maços de cigarro, avaliados em R$ 1.375.000,00 (um milhão trezentos e setenta e cinco mil reais) foram encaminhados à Polícia Federal para destruição. O motorista também responderá por porte de drogas para consumo em razão de terem sido encontrados, na boleia do veículo, 6 comprimidos de anfetamina (rebite).

Essa foi a maior apreensão de cigarros contrabandeados em 2021 no estado de Rondônia. A título de comparação, no ano passado inteiro, a PRF em Rondônia apreendeu 281.030 maços de cigarro, ou seja, essa ocorrência sozinha representa 98% do resultado obtido em 2020.

O enfrentamento aos ilícitos transfronteiriços, especialidade da Polícia Rodoviária Federal na região Norte do país, gera resultados expressivos para a sociedade, retirando de circulação produtos nocivos à saúde, em um contexto social crítico, ocasionado pela pandemia.