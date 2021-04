Vilhena já tem 8.999 vacinados com a 1ª dose e 2.418 vacinados com a 2ª dose, totalizando 11.417 vacinas aplicadas, o que representa mais de 90% do estoque disponível.

Parte das doses ainda não usadas estão sendo aplicadas como segunda dose nesta quarta e quinta-feira em idosos com 79 e 78 anos que já tomaram a primeira dose.

Nesta etapa, todos aqueles que estão nestas duas faixas etárias e que receberam a primeira dose em 17 e 18 de março devem procurar o drive-thru da Secretaria Municipal de Saúde (Semus) em frente à Câmara de Vereadores nesta quarta-feira, 14, ou quinta-feira, 15, das 8h às 13h.

Todas as eventuais reações devem ser notificadas ao WhatsApp institucional do Setor de Imunização, (069) 3322-4170, que também responde dúvidas em geral sobre a vacinação de Vilhena.

MAIS VACINAS?

Devido à imprevisibilidade na entrega das vacinas pelos laboratórios, que constantemente têm publicado adiamentos nos prazos de entrega das doses, é impossível para a Prefeitura de Vilhena divulgar calendário de vacinação para os próximos meses ou semanas.

“Quando a dose fica pronta no Butantan ou Fiocruz, ele já publicam na imprensa, no entanto, ela precisa ainda ser encaminhada para Guarulhos, em São Paulo, depois separada em lotes e enviada às capitais dos Estados, então catalogada novamente e enviada às regionais de Saúde, para então, ser catalogada novamente e enviada às secretarias municipais de saúde. Esse processo pode levar mais de uma semana e com atrasos possíveis em cada fase do transporte. Dessa maneira, só podemos definir datas exatas de vacinação quando as doses já estão aqui em Vilhena”, explica Sueli Aparecida da Silva, coordenadora do Setor de Imunização.

Atualmente, a Prefeitura aguarda a chegada de mais doses para dar continuidade na vacinação de 1ª dose. A expectativa é que um novo lote chegue no próximo fim de semana. O público de 63 anos de idade é o próximo a ser contemplado, dentre os idosos. Há ainda profissionais das forças de segurança e da saúde que devem receber a primeira ou segunda dose.