O presidente da Assembleia Legislativa, Alex Redano (Republicanos), e os deputados estaduais, se reuniram na tarde de terça-feira 13, com o governador Marcos Rocha, que anunciou o programa “Tchau Poeira”, em um investimento de R$ 300 milhões em obras de asfaltamento e recapeamento de asfalto urbano, que deverá atender a todos os 52 municípios de Rondônia.

“É importante esse anúncio de investimento, da ordem de R$ 300 milhões, para a melhoria da infraestrutura urbana dos municípios, que enfrentam dificuldades em assegurar esses benefícios com seu orçamento próprio. Mais asfalto é mais saúde, qualidade de vida e valorização dos imóveis”, disse Alex Redano.

O chefe da Casa Civil, Junior Gonçalves, também participou do encontro, que serviu para debater ainda temas como vacinação contra o coronavírus e uma maior aproximação entre o governo e os parlamentares, na construção de uma agenda positiva para o Estado, que possa contribuir para que os efeitos da pandemia sejam reduzidos em Rondônia.

“Estou feliz em ter realizado um trabalho de economia, de corte de gastos e de poder anunciar esse volume de investimentos nos municípios, através do programa Tchau Poeira, que vai levar asfalto novo e recuperar asfalto antigo nas 52 cidades de Rondônia”, afirmou o governador.

A expectativa é de que o Governo adquira novos maquinários e contrate, temporariamente, servidores para atuarem nas obras de asfaltamento urbano, atuando com a chamada execução direta, considerada mais econômica e menos burocrática para a sua realização.

O líder do Governo na Assembleia, Luizinho Goebel (PV), reconheceu que o trabalho do governo tem sido facilitado, pela atuação dos deputados, que sempre votam e aprovam as matérias de interesse do executivo, com celeridade.

“Já realizamos sessão extraordinária inclusive aos domingos, fato inédito nesta casa. Posso testemunhar, com a experiência aqui neste parlamento, que a Assembleia é parceira e não cria embaraços ao governo, pelo contrário, age com autonomia, mas sempre trabalhando levando em conta a necessidade de Rondônia”, destacou Goebel.