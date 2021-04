Acidente que deixou uma pessoa ferida aconteceu no final da manhã desta quarta-feira, 14, na Avenida Dedimes Cechinel (Perimetral), em Vilhena, envolvendo uma moto Bros e uma motoneta Crypton.

De acordo com informações da condutora da Bros, ela seguia pela via sentido Porto Velho, quando no cruzamento com a Rua 102-29, o condutor da motoneta que trafegava pela direita a sua frente entrou repentinamente para esquerda para acessar a pista contrária.

Com isso, a condutora da Bros, não teve tempo de desviar nem frear e acabou batendo no condutor da Crypton.

No choque, o capacete saiu da cabeça do condutor da motoneta, no qual bateu forte no asfalto causando um corte profundo, entre outros ferimentos.

O Corpo de Bombeiros foi chamado e socorreu a vítima ao pronto-socorro do Hospital Regional.

A condutora da Bros sofreu algumas escoriações, mas preferiu ficar no local do acidente, aguardando a chegada da Polícia Militar de Trânsito (Ptran).

