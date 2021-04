O deputado Lazinho da Fetagro (PT), na sessão ordinária desta terça-feira 13, voltou a criticar a atuação das empresas de leite no estado de Rondônia. Segundo o parlamentar, as empresas têm agido com falta de responsabilidade com os produtores.

Lazinho defendeu que os laticínios divulguem o valor que será pago pelo litro de leite comprado dos produtores de maneira antecipada. “Eles pegam o produto, industrializam, vendem e pagam o que eles querem, o que é isso se não roubo?”, questionou o deputado.

Ele lembrou que as empresas já vêm desrespeitando diversas leis estaduais, incluindo a que proíbe o atraso no pagamento dos produtores. Ele destacou que o valor baixo pago prejudica também os cofres públicos, que recebem menos impostos sobre a produção. “Não existe respeito das empresas com o Estado de Rondônia”, criticou Lazinho.

Ele defendeu que, se as empresas recebem incentivos, é justo que os produtores também recebam, garantindo igualdade a todos os envolvidos na cadeia de produção.