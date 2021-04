Foi anunciado neste início de noite de quarta-feira, 14, em noticiários nacionais que o parlamentar rondoniense é um dos onze integrantes da CPI da Covid, instaurada ontem no Senado Federal.

O senador Marcos Rogério também está cotado para a presidência da Comissão, a qual será definida através de votação nas próximas horas.

Alinhado com o Palácio do Planalto, Marcos Rogério tem expressiva experiência em CPI, recebendo projeção nacional tempos atrás quando foi relator do processo que investigou e tirou do cargo e então presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha.