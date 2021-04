Em vídeo publicado em sua rede social, o vereador Edimar Kapiche, informou que esteve no Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), junto com o vereador Paulinho do Cinema, ambos do PSDB, de Cacoal.

Os vereadores tiveram uma audiência com o Secretário Nacional de Habitação, Eduardo Alfredo dos Santos, na intenção de conseguir respostas para trazer informações às 2.800 pessoas envolvidas no tão polêmico sorteio das 300 casas populares do residencial “Cidade Verde”, dentro do programa “Minha Casa, Minha Vida”.

O prefeito Adailton Fúria (PSD), também participou da audiência através de videoconferência.

Kapiche informou que eles retornam à Cacoal esperançosos, houve uma falha na relação enviada ao (MDR), onde a Semast tinha que ter informado o processo de seleção realizado no ano passado. “O erro foi da Semast na gestão anterior”, pontuou.

De acordo com ele, a Câmara e a Semast vão informar o MDR todo procedimento e o município vai verificar quem precisa e desclassificar quem não precisa, realizando uma visita social.

O vereador Paulinho do Cinema falou da satisfação de participar da reunião com o secretário nacional de habitação, dizendo que foi proveitosa.