O deputado estadual Luizinho Goebel (PV) emitiu nota de pesar pelo falecimento do fotógrafo e comerciante David Paul Vargas Rojas, aos 52 anos. David foi mais uma das vítimas da Covid-19.

O fotógrafo estava internado há mais de duas semanas na UTI do Hospital Regional em Vilhena, mas acabou não resistindo a um quadro grave da doença e faleceu na manhã desta quinta-feira 15. Confira a nota na integra.

É com profundo pesar que recebi a notícia do falecimento do fotógrafo e comerciante David Paul Vargas Rojas, amigo de todas as horas, David deixa seu legado de contribuição na sociedade vilhenense.

Perda irreparável e insubstituível para seus amigos e familiares. Neste momento de tristeza, me uno em oração aos familiares e tantos amigos e expresso as minhas mais sinceras condolências.