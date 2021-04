A Secretaria Municipal de Saúde (Semus) realiza neste sábado, 17, mais uma testagem em massa para covid-19 em Vilhena.

A ação vai examinar 500 pessoas a partir das 8h somente por meio de drive-thru em frente à Câmara Municipal.

Utilizando o teste de antígeno, que detecta a presença do vírus nas vias nasais por meio de coleta swab (cotonete estéril), a Prefeitura fará a entrega do resultado na hora.

“Nossa intenção é identificar as pessoas com o vírus logo nos primeiros dias para que já consigamos recomendar o isolamento desse paciente, emitir atestado médico, prescrever medicação rapidamente, dar orientações de cuidados e, se necessário, já providenciar leito para internação. A taxa de contaminação em Vilhena está caindo desde janeiro e agradecemos a todos que estão se esforçando em cumprir as normas de segurança em saúde”, explica o prefeito Eduardo Japonês.

Na última campanha de testagem foram examinadas 756 pessoas. Destas 665 (88%) não estavam com o vírus, enquanto 91 (12%) testaram positivo.

O drive-thru deste sábado é voltado apenas para: (1) pessoas que estejam com sintomas já há pelo menos dois dias ou no máximo sete dias e (2) pessoas que tenham tido contato recente com paciente com covid-19.

COMO FUNCIONA O TESTE

De acordo com a enfermeira e titular da Semus, Siclinda Raasch, o teste de antígeno, enviado pelo Governo de Rondônia, é uma arma poderosa na identificação rápida de pacientes contaminados.

“Este teste rápido tem seu resultado revelado em até 15 minutos é capaz de detectar a presença do sars-cov-2 no início da infecção. O vírus se instala primeiro nas vias nasais e, por isso, a coleta é feita com um cotonete. Quanto mais rápido soubermos quem está com o vírus, menos pessoas serão contaminadas, já que a transmissibilidade da covid-19 é muito alto”, explica.

O teste, porém, não detecta o vírus em pacientes que estejam com mais de sete dias de sintomas, visto que a infecção já não se encontra mais nas vias nasais, e sim no pulmão. Para estes casos, o paciente deve se dirigir ao Ambulatório Covid-19, que atende ao lado do CEV (Centro de Especialidades Vilhenense), para buscar encaminhamento para teste de sangue.