Devido à pandemia da Covid-19 há mais de um ano já não se realiza a “Marcha para Jesus”, evento que reúne todas as denominações cristãs do Estado com o único propósito, o de engrandecer o nome de Jesus Cristo.

Apesar disso, o projeto de autoria do deputado estadual Alex Silva (Republicanos) acaba de ser aprovado e a Lei nº 4.966 de 7 de abril de 2021 sancionada pelo executivo, reconhecendo o evento “Marcha para Jesus” como Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial do Estado de Rondônia.

A finalidade da lei é valorizar e estimular as manifestações culturais e religiosas em Porto Velho e nos demais municípios do Estado, somando mais uma conquista do povo cristão de todas as denominações religiosas do Estado, como também de toda a sociedade rondoniense que prioriza a fé em Deus, a paz e união entre as famílias.

Alex Silva contou que outra lei de sua autoria já havia sido criada, incluindo a “Marcha para Jesus” no calendário oficial do Estado, e parabenizou a todos os organizadores da manifestação religiosa, bem como a todas as igrejas e denominações.

“Apesar de todas as lutas que estamos enfrentando, é certo que, quando tudo isso passar sairemos fortalecidos e vamos poder promover nossos atos coletivos de adoração a Deus, como sempre foi possível. Não poderia deixar de agradecer ao nosso governador, Coronel Marcos Rocha, por se sensibilizar com a nossa proposta, sancionando esta lei e tantas outras que vêm para fortalecer nossas igrejas”, disse o parlamentar.