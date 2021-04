Repercute em grupos de WhatsApp um vídeo em que o ex-governador e ex-senador Ivo Cassol, num bate-papo com produtores rurais, comenta o preço do leite em Rondônia.

Para ele, a culpa é do governo do Estado e, especificamente, do secretário estadual de agricultura. Hoje quem está no comando da pasta é o vilhenense Evandro Padovani.

No vídeo, Cassol afirma que tem alguma coisa errada nisso e que “o pessoal fechou um monopólio e aí acaba dando a conta para o produtor pagar” (leia mais AQUI).

Explica que, no período em que governou Rondônia, ele chamava os laticínios e dizia: “nós não aceitamos isso, não”, ao comentar que há um incentivo para eles.

“O Estado de Rondônia não tem secretário de agricultura. Desde o governo passado, o secretário é o mesmo. Acabou com todos os programas”, desabafou.

>>> CONFIRA O VÍDEO ABAIXO: