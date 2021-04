O vice-governador de Rondônia, José Jodan (sem partido), conversou com a reportagem do Extra de Rondônia na tarde desta sexta-feira 16, através de aplicativo de chamada.

Abordado acerca de eventual projeto de construção de candidatura a deputado federal, assunto muito comentado na última semana nas regiões do Café e Zona da Mata, Jodan negou qualquer movimento neste sentido.

“Agora meu foco é outro. Estou, inclusive, sem partido. Pretendo continuar ajudando o nosso governador Marcos Rocha através de ações técnicas e de campo, em paralelo com os cuidados e atenção que preciso dar a minha esposa e família, pois atravessamos um momento difícil”, garante.

No entanto, o vice afirmou que está à espera de “um comando do presidente Bolsonaro, a quem estou ao dispor”.

Jodan também não vê problemas em repetir a parceria com Marcos Rocha, em caso de uma busca por reeleição. “Se for do entendimento dele e do grupo, estou aqui”, assegura ao Extra de Rondônia.

Sobre sua atuação no governo, ele frisa que atua mais diretamente no enfrentamento das demandas, representando o governo em diversos setores, dialogando e agindo de forma mais próxima.

O vice-governador garante atuar em várias pautas, citando o caso da ponte do Rio Jamari, em Alto Paraíso; asfalto em diversos municípios: gestões junto ao DER em apoio ao Setor Produtivo; militarização de escolas; interlocução junto ao INCRA para regularização fundiária; ação na Emater voltadas aos setores cafeeiro, leiteiro e pequenos produtores; além de apoio geral ao governador sempre que solicitado.

Ele comentou que a atual administração do governo de Rondônia tinha um projeto de gestão apresentado nas eleições que sofreu grande impacto devido a pandemia, redefinindo prioridades.

“Neste momento, o principal é salvar vidas, conseguir vacinar a população, mas tentar manter o setor econômico ativo. Então estamos trabalhando intensamente nessas frentes para fazer o melhor possível à população de Rondônia”, concluiu.