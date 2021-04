Um adolescente de 16 anos, foi apreendido por policiais militares da Rádio Patrulha, após ter assaltado um comércio na Rua 821 esquina com a Avenida 34, no bairro Alto Alegre, em Vilhena.

Contudo, durante o desenrolar da ocorrência, o menor infrator entregou seu amigo de trabalho identificado posteriormente pelas iniciais B.M.G., de 27 anos, no qual era quem fornecia drogas para ele.

Conforme informações, obtidas pela reportagem do Extra de Rondônia, a Rádio Patrulha realizava ronda de rotina pela Rua 605, no bairro Alto Alegre, quando populares informaram que havia ocorrido um assalto num comércio na Rua 821, esquina com a Avenida 34, onde a vítima pedia ajuda para segurarem o suspeito que empreendia fuga a pé.

De imediato os policiais foram ao local e encontraram o suspeito detido por populares, onde foi preciso o uso da força física para contê-lo, pois estava muito agressivo, aparentando estar sob efeito de entorpecentes.

A vítima relatou aos militares que estava em seu estabelecimento quando um homem magro, estatura média, moreno, camisa longa, boné e máscara, com a mão debaixo da camisa simulando estar armado ordenou que entregasse o dinheiro que tinha no caixa, com medo, o comerciante entregou cerca de R$ 123,00 – além do valor entregou também um aparelho celular ao ladrão, que empreendeu fuga a pé.

Todavia, percebendo que o bandido estava sozinho e provavelmente não estava armado, o comerciante saiu gritando, “pega ladrão, acabei de ser roubado” e populares que estavam nas proximidades conseguiram segurar o suspeito que estava muito agressivo, o seguraram até a chagada da Rádio Patrulha.

O suspeito disse aos policiais que é usuário de drogas e havia cometido o assalto para compras entorpecentes e quem vendia para ele era um amigo, no qual trabalham juntos numa funilaria, no bairro Vila Operária.

De posse das informações, os militares descobriram o endereço do suposto traficante no bairro Acácia. Com isso, foi feito incursão no imóvel e os policiais observaram que o suspeito B., havia jogado no sexto do banheiro uma sacola, na qual continha cinco invólucros contendo substancia aparentando ser cocaína pesando aproximadamente 21 gramas. Também foi localizado na residência uma balança de precisão e apetrechos para embalar entorpecentes.

Indagado, B., contou aos policiais que é usuário e que compra droga e vende para os amigos, e assim custeia as despesas com o vício.

Além disso, confessou que trabalha com o adolescente que havia assaltado o mercado, e assumiu que vende drogas para o menor infrator.

Diante dos fatos, os envolvidos foram levados para a Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp), onde a ocorrência foi registrada.