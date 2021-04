A rejeição da “CPI da covid” na última terça-feira, 13, na Câmara de Vilhena, continua repercutindo nas redes sociais no município.

A CPI, que tinha por finalidade um verdadeiro “pente-fino” nos gastos da saúde pública na pandemia no município, teve parecer contrário de 7 dos 13 vereadores (leia mais AQUI e AQUI).

Agora, internautas descontentes com a decisão do parlamento local, devido a supostas irregularidades levadas à tona pelo Conselho Municipal de Saúde (leia mais AQUI e AQUI), viralizam declarações do ex-prefeito de Colatina, Sérgio Meneguelli, considerado como “o melhor prefeito do Brasil”.

Meneguelli se manifestou a respeito da CPI da covid articulada no Senado para investigar os atos do Governo Federal. Mas ele é a favorável a que a investigação se estenda aos Estados e Município.

“Realmente, a CPI tem que ser estendida aos governadores, prefeitos e secretários. Quem gastou o dinheiro foi o Estado, o município. Como ex-gestor, torço por essa CPI. Tem que dar uma resposta à população. Quem não deve, não teme”, disse.

Na última eleição, Meneguelli se recusou a disputar a reeleição, revelando coerência com suas convicções políticas contrárias ao uso da máquina pública para eleger quem quer que seja.

>>> VEJA O VÍDEO ABAIXO: