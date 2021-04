Segundo o filósofo grego Aristóteles, a política deve ser articulada pelos homens a fim de alcançar o equilíbrio social. Em oposição a esse estatuto, o Brasil tem apresentando grande dificuldade sobre equilíbrio social, principalmente neste momento de pandemia da Covid-19. Diante dessa perspectiva, cabe avaliar os fatores que influenciam a situação social em que vivemos.

O Brasil vem enfrentando grande dificuldade em relação à Covid-19. De acordo com decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), de 15 de abril de 2020, os estados e municípios podem decretar medidas restritivas para enfrentamento ao Coronavírus. Devido ao aumento de casos em poucos meses, foi decretado o isolamento social, para tentar reduzir o aumento de infectados.

Nesse cenário, podemos ver como a doença é um problema muito grave para o mundo, mas muitos não respeitam o isolamento e dessa maneira cada dia só vem aumentando. Existem pessoas que ainda não acreditam na doença, só quem realmente sabe a verdade é quem perdeu alguém da família ou foi contaminado por ela. De acordo com Zygmunt Bauman, sociólogo polonês, em sua obra “globalização e as consequências humanas”, a sociedade caminha para uma desordem mundial, causada, sobretudo, pela falta de controle do Estado.

Portanto, indutivamente, medidas são necessárias para melhorar o mundo. O Governo Federal deve trabalhar de modo a promover ações que impeçam a propagação do vírus, como incentivar o isolamento social, uso de máscaras e demais cuidados necessários. O Estado brasileiro precisa proporcionar condições às pessoas que não possuem um trabalho ou não podem trabalhar por causa da pandemia.

Foi aprovado e pago o auxílio emergencial, mas ainda não está sendo suficiente para algumas famílias que têm um maior número de membros. Soma-se a isso, a necessidade de agir, de forma competente, para adquirir vacina para todos, principalmente às pessoas de risco. A partir dessas ações, espera-se promover uma melhora nas condições sociais relacionadas à Covid-19.

Sthéffany Martins, aluna do 3º ano do curso técnico em agropecuária integrado, Ifro-campus Colorado do Oeste