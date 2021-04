As gêmeas siamesas Sara e Eloá filhas do casal Vanderson Maia e Jaqueline Naiara Camer apareceram no “Fantástico” após passarem por uma delicada cirurgia de separação, inédita no Brasil.

O casal natural de Alvorado do Oeste interior de Rondônia, enfrentou o período de pandemia para que as filhas pudessem ser separadas e terem maior chances de sobrevivência.

Na entrevista Jaqueline conta que assim que soube da gravidez das gêmeas foi informada da diferença de desenvolvimento dos fetos e do risco de morte dos bebês, mas que mesmo assim quis tentar. Devido às limitações do município, o casal se deslocou até São Paulo no Hospital da Clinicas para acompanhamento da gestação das gêmeas e no dia 23 de setembro de 2020 elas nasceram.

Porém após a chegada das meninas, iniciou-se um novo drama, o da necessidade e possibilidade de separação das crianças. Devido aos riscos, a mãe foi informada que apenas uma poderia sobreviver e na pior das hipóteses nenhuma. Através de diversos exames, os médicos especialistas constaram que a ligação abdominal das meninas e era por meio do fígado, e que haviam dois corações que estavam interligados apenas por pequenas veias.

A cirurgia ocorreu no dia 09 de dezembro de 2020 e com o sucesso da recuperação das gêmeas Vanderson Maia retornou com Sara, uma das gêmeas, para o município de Alvorada do Oeste, já Eloá segue internada em acompanhamento de especialistas e junto a mãe.