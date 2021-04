A Polícia Militar (PM) recuperou uma moto Honda SXR 150 Bros, que havia sido furtada no pátio de uma empresa na cidade de Cerejeiras.

Conforme boletim de ocorrência, a vítima relatou que deixou o veículo no pátio da empresa por volta das 23h00 de domingo, 18, e por volta das 03h30 desta segunda-feira, 19, quando levantou percebeu que a motocicleta não estava no local. Porém, não chamou a polícia, pois pensou que algum funcionário poderia ter saído com a moto.

Contudo, ao amanhecer perguntou aos funcionários se alguém havia saído com o veículo, diante da negativa dos colaboradores, percebeu que a motocicleta tinha sido furtada. Com isso, chamou a PM e registrou a ocorrência.

Todavia, os PMs com apoio de policiais do Núcleo de Inteligência (NI) receberam informações que um homem conhecido no meio policial estaria de posse de uma motocicleta, idêntica a furtada no pátio da empresa.

Com isso, o suspeito foi localizado e confessou que havia furtado o veículo e indicou onde estava escondido.

De posse das informações, a guarnição foi até ao local e recuperou a moto. O suspeito foi levado para a delegacia de Polícia Civil, onde a ocorrência foi registrada.