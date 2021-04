O vereador Pedro Sanches (Avante), popular “Pedrinho” divulgou em suas redes sociais um vídeo em que realiza um breve balanço de sua atuação no município de Vilhena.

Dentre as ações listadas, o parlamentar destacou a construção, restauração e iluminação da pista de caminhada e ciclovia das avenidas Presidente Nasser e Tancredo Neves com liberação de R$ 50 mil de emenda individual e R$ 250 mil do deputado Chiquinho Emater, solicitação junto ao presidente da Assembleia Alex Redano de 300 kits para futuras mães do município e construção de duas academias ao ar livre no valor de R$ 60 mil.

O vereador pediu ainda R$ 300 mil de emendas junto ao deputado Chiquinho da Emater para reforma e ampliação da escola Mario Grasso, além de 300 toneladas de calcário para produção de hortifrúti e agricultura familiar. Confira o balanço completo.