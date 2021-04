A médica neurologista Simone Lucatto da Clinica Mega Imagem de Vilhena participará no próximo dia 24 de abril, como coordenadora da mesa de discussão do 16º Curso Regional de Atualização de Doenças Desmielinizante. O evento que ocorrerá de forma virtual contará com diversos especialista de todo o Brasil, e a profissional irá representar Rondônia no encontro.

Em seu bloco de discussão, Lucatto discutirá as “Características clínicas e tratamento da NMOSD e MOGAD, e vacinação das doenças desmielinizantes”.

O objetivo da formação é promover maior integração e troca entre os médicos, além de incentivar a educação continuada desses profissionais.