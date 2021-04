Uma boa parceria deve ser repetida sempre que possível, ainda mais no universo sertanejo. Por isso, a união entre Brahma e Jorge & Mateus tem um novo capítulo.

Após desvendar momentos inéditos e únicos da carreira da dupla no Bastidores Brahma, a marca volta a aproximar os fãs e os músicos ao apresentar em primeira mão o novo álbum, “Tudo em Paz”, um dia antes do lançamento oficial nas plataformas digitais.

A exibição acontece nesta quinta-feira (22), às 20h, no canal de YouTube da dupla, ao mesmo tempo em que o álbum chega às plataformas de música.

Um lançamento Som Livre, “Tudo em Paz” é o mais novo trabalho de Jorge & Mateus e traz músicas inéditas – alguns trechos delas já foram desvendados durante o Bastidores Brahma, com explicações sobre a concepção das faixas e a história por trás delas. E para deixar a exibição ainda mais divertida, o público ainda poderá acompanhar partes do programa nessa exibição especial.

Com cinco episódios, a iniciativa da marca de cervejas mostrou momentos únicos dos músicos e revelou o processo criativo de suas canções. Houve até um espaço especial para a participação dos fãs e covers.

Parceira de longa data do sertanejo e marca Nº1 do entretenimento, a relação entre Brahma e esse gênero musical tem ficado ainda mais forte nos últimos anos. Com uma série de iniciativas que contribuíram para o crescimento do ritmo no País, que vão desde o Circuito Brahma Lives até o Arena Brahma, passando pelo O Próximo Nº1 VillaMix, Brahma vem proporcionando momentos únicos de conexão entre as pessoas e seus artistas preferidos, além de se tornar referência nacional em ações voltadas para a diversão dos consumidores.

Agora, chegou o momento de desvendar todas as novas músicas de Jorge & Mateus. Marque na agenda, prepare sua Brahma Duplo Malte e não perca!

GANHE UMA GELADEIRA AUTOGRAFADA

A Brahma está sorteando uma geladeira autografada por Jorge e Mateus em algumas redes de supermercado. Para participar da promoção, basta adquirir um pack com 12 unidades de Brahma Duplo Malte 350ml nas lojas cadastradas, acessar o site e inscrever o cupom fiscal da compra. O regulamento completo está disponível no site www.brahma.com.br/bastidoresjem.

Estão participando da promoção estabelecimentos de sete estados: Distrito Federal, Rondônia, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Acre e Amazonas.