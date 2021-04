Colisão entre dois veículos aconteceu na manhã desta quarta-feira, 21, e tirou a vida de uma motorista de aplicativo, em Vilhena.

As primeiras informações dão conta que uma mulher identificada por Letícia Gomes Vitalino, de 32 anos, dirigia um carro de aplicativo Hyundai HB 20, placa PYI-0579/Cuiabá, de cor preta pela BR-364, quando na altura da Rical, colidiu com um veículo de cor branca do grupo Masutti.

Na colisão, o carro de aplicativo ficou destruído e a motorista morreu no local. O Corpo de Bombeiros socorreu vítimas do outro carro ao pronto-socorro do Hospital Regional. Ainda não se sabe os motivos do acidente.