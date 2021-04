A Polícia Militar (PM) do distrito do Guaporé, confirmou à reportagem do Extra de Rondônia na manhã desta quarta-feira, 21, que um homem foi assassinado na Vila Urucumacuã que pertence a Pimenta Bueno.

De acordo com a informação, populares encontraram o cadáver nesta manhã e chamaram a polícia. Há marcas de violência no corpo, mas somente a perícia deverá apontar as causas da morte.

A vítima era apenado, usava tornozeleira eletrônica e informações dão conta que estava praticando muitos furtos naquela região.

A ocorrência será registrada na delegacia de Polícia Civil de Pimenta Bueno, já que o local onde o corpo foi encontrado, ou seja, sentido Porto Velho lado direito da BR-364 Vila de Urucumacuã pertence a Pimenta Bueno.