Era por volta das 02h20 da madrugada quando o circuito de segurança de uma funerária, que fica na avenida Rio de Janeiro no Bairro Novo Horizonte em Cacoal, registrou criminosos colocando fogo em um dos veículos do estabelecimento.

Dois homens caminham pela Avenida sem qualquer suspeita, cruzam a pista e se aproximam da funerária em posse de um galão de combustível, um dos deles derrama todo o combustível sobre o veículo, em seguida ateia fogo no automóvel, um deles utiliza apenas máscara no rosto, o outro tenta se disfarçar colocando a camisa sobre a cabeça. após incendiar o veiculo os suspeitos fugiram a pé.

Um motorista que passava pelo local, percebe a ação e tenta chamar o proprietário da funerária. Em seguida outras pessoas também se aproximam do carro em chamas na tentativa de controlar as chamas.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada e esteve no local onde conseguiram apagar o fogo.

Policiais Militares foram ao local onde colheram informações sobre o fato e logo em seguida realizaram diligências no intuito de localizar os suspeitos porém foi sem sucesso. As imagens do circuito de segurança já foram entregues a Polícia Civil que já deu inicio as investigações.