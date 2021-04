A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Vilhena (Apae) realizará nos dias 24 e 25 de abril um leilão virtual de gado e prendas. A ação tem como objetivo arrecadar fundos para manter a associação.

Serão leiloados 15 lotes de prendas no sábado a partir das 13h e 35 lotes de gado no domingo às 10h. Para ter acesso ao link do leilão e obter mais informações, basta entrar em contato via WhatsApp com 98473-8072 ou no telefone 3321-3034.

E quem quiser realizar qualquer doação em dinheiro a instituição disponibiliza a conta: Banco Sicoob agência 3325 conta corrente 10091-9 e Pix: 04390761000158