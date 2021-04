Material publicado no site denominado “A Nova Democracia”, a Executiva Nacional de Estudantes de Pedagogia e outras entidades prestaram solidariedade aos camponeses em luta e manifestaram seu repúdio ao que eles chamam de “cerco militar criminoso levado a cabo pelo governador de Rondônia e seu secretário a mando do latifúndio contra os camponeses” com relação ao acampamento Manoel Ribeiro em Chupinguaia, na região sul de Rondônia.

Conforme o manifesto, desde 30/03, policiais militares, autorizados pelo governador de Rondônia, o PM Marcos Rocha, faz a “operação criminosa, cinicamente chamada de ‘Operação paz no campo’, o que tem intimidado camponeses com abordagens e revistas humilhantes” (leia mais AQUI).

O documento assinado por dezenas de instituições circula em sites de viés progressista e em redes sociais.

O material publicado, declaradamente favorável ao movimento, é um indicador que as atenções estão voltadas para o que acontece no Cone Sul do Estado, recomendando cautela e equilíbrio nas ações para solucionar pacificamente a questão.

A Executiva Nacional de Estudantes de Pedagogia e as entidades abaixo assinadas vêm, através desta carta, tornar público seu repúdio ao cerco militar ao acampamento Manoel Ribeiro em Chupinguaia/RO e prestar solidariedade aos camponeses em luta.

Desde o dia 30/03, policiais militares, autorizados pelo governador de Rondônia, o PM Marcos Rocha, vem realizando uma operação de cerco militar às centenas de famílias do acampamento Manoel Ribeiro, localizado no município de Chupinguaia/RO. A operação criminosa, cinicamente chamada de “Operação paz no campo”, tem intimidado camponeses com abordagens e revistas humilhantes; interrogatórios; corte de cerca e invasão de terra, entre outras ilegalidades. Além de manter as estradas sitiadas, a polícia militar tem realizado detonação de bombas de efeito moral; de gás lacrimogêneo; fogos de artifício; disparos de balas de borracha; sobrevoo de helicóptero sobre a área do acampamento; tentativa de despejos arbitrários, dentre outras práticas de tortura psicológica contra as famílias durante todo o dia e noite, inclusive durante a madrugada. Em meio a essas criminosas investidas, dois camponeses chegaram a ser presos e espancados para darem nomes de supostas lideranças do acampamento.

Além disso, em função da operação ilegal, o governo suspendeu os atendimentos do serviço público de saúde e, de forma completamente absurda, suspendeu a vacinação contra covid-19 na região, durante o momento mais crítico da pandemia em nosso país.

Como denunciado pela ABRAPO – Associação Brasileira dos Advogados do Povo Gabriel Pimenta, em comunicado publicado no dia 02 de Abril de 2021, a operação de reintegração de posse é ilegal uma vez que “em função do cenário de pandemia e da Recomendação nº 90, de 2 de março de 2021 do Conselho Nacional de Justiça, deixou claro que a reintegração somente poderia ser cumprida, após a data de 29 de junho de 2021, desde que ocorra inflexão na curvatura da pandemia.”

O acampamento Manoel Ribeiro abriga mais de 150 famílias que, em agosto de 2020, tomaram a fazenda Nossa Senhora Aparecida, última parte da fazenda Santa Elina, local de uma das maiores resistências camponesas da história do Brasil, ocorrida em 1995, quando inúmeros camponeses foram torturados e ao menos 16 assassinados pela polícia, comandada pelo coronel Hélio Cysneiros Pachá, a mando do latifúndio local, no episódio que ficou mundialmente conhecido como “Massacre de Corumbiara”, pelo qual o Estado Brasileiro respondeu na Comissão Interamericana dos Direitos Humanos. O coronel que comandou essa ação criminosa naquela oportunidade é hoje o secretário de segurança do Estado de Rondônia e um dos responsáveis pelo cerco criminoso levado a cabo atualmente.

Nós, estudantes, professores, trabalhadores em educação, expressamos nossa calorosa e classista solidariedade aos camponeses do acampamento Manoel Ribeiro. Exemplares defensores dos direitos do povo e legítimos donos da fazenda Nossa Senhora Aparecida! Convocamos a todos os verdadeiros democratas, cientistas, intelectuais do povo, organizações populares a se somarem na solidariedade e na denúncia desse crime de responsabilidade do governador de Rondônia, Marcos Rocha e do Secretário de Segurança Pública, o bandido a soldo do latifúndio Hélio Cysneiros Pachá.

A luta pela terra é um direito justo e legítimo, previsto na Constituição Federal e deve ser garantido. Miramo-nos no exemplo dos camponeses que bravamente têm resistido ao cerco e intimidação, demonstrando que nada será capaz de deter a luta pela terra. Defender os camponeses do acampamento Manoel Ribeiro é defender este direito sagrado ao trabalho e vida digna para o povo! É o dever de todo brasileiro e brasileira comprometidos com o futuro do país.

Todo apoio aos camponeses da área Manoel Ribeiro!

Defender a posse das terras pelos camponeses da área Manoel Ribeiro!

Abaixo a criminalização da luta pela terra!

