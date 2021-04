Não foi por falta de aviso que a prefeitura de Porto Velho acabou sendo surpreendida por golpe em negociação para compra de vacinas contra a Covid-19 (leia mais AQUI).

Isso porque há cerca de um mês, o senador rondoniense Marcos Rogério (DEM) havia divulgado um vídeo orientando o poder público neste sentido, material que foi disponibilizado às autoridades locais, de acordo com fontes do Extra de Rondônia na capital federal.

O material foi produzido a partir de audiência realizada no Senado Federal em 23 de março, ocasião em que Rogério fez a seguinte postagem em seu perfil de redes sociais:

“Realizamos hoje no Senado uma sessão temática para debater um assunto urgente: a disponibilidade de vacinas e oxigênio para o Brasil. Foi um dia de muitos esclarecimentos, mas também de alerta por parte dos laboratórios que atuam na produção das vacinas: não há intermediários na compra de vacinas”, alertou.

Posterior a postagem foi produzido vídeo institucional do gabinete do Senador e difundido por todo o país às autoridades com poder de gestão de compra no sentido de alertar contra eventuais golpes que pudessem surgir.

Na filmagem há, inclusive, um representante de laboratório que produz a vacina prestando tais esclarecimentos.

Informes da capital federal garantem que a assessoria do prefeito Hildon Chaves teve acesso ao material na ocasião, e pode ter menosprezado o alerta.

>>> CONFIRA O VÍDEO ABAIXO: