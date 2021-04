Na manhã desta quinta-feira, 22, policiais militares da Rádio Patrulha prenderam um homem em flagrante quando furtava fios no posto de saúde Leonardo, em Vilhena.

Conforme informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, a posto de saúde localizado na Rua 819, no bairro Alto Alegre, está desativado a espera de reforma e nesta manhã vizinhos ouviram barulhos no local e chamaram a diretora que de imediato acionou a Polícia Militar que mandou para o local a guarnição da Rádio Patrulha, no qual prendeu em flagrante o suspeito que já tinha tirado cerca de 20 metros de fios e cinco lâmpadas.

Indagado, o suspeito disse que é usuário de drogas e iria trocas os objetos que estava furtando em entorpecente.

Diante dos fatos, o suspeito recebeu voz de prisão e foi levado para a Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp), onde a ocorrência foi registrada.