Entrevistado pela reportagem do Extra de Rondônia, o vereador Everaldo Fogaça (Republicanos), de Porto Velho, afirmou que a situação criada em torno do caso das vacinas contra a Covid-19, na qual a prefeitura da capital estava caindo num golpe, foi “um tremendo balde de água fria” (leia mais AQUI).

Isso porque, prossegue o vereador, “havia uma enorme expectativa popular em torno da vacinação, gerando tremenda frustração”.

Por outro lado, no ponto de vista de Fogaça, o fato deve ser visto com olhar mais tolerante com relação ao prefeito Hildon Chaves (PSDB).

“A atitude dele em buscar alternativas para atender a comunidade é louvável, assim como a cautela adotada pela administração na negociação, sem fazer desembolso de verbas, impediu que os cofres públicos fossem lesados, e isso precisa ser levado em conta”, argumentou.

O vereador disse que Hildon continua contando com seu apoio “pelo que já fez e ainda fará pelo município”.

Sobre a questão da vacinação, Fogaça falou que os recursos estão disponíveis e que as autoridades do Município vão continuar buscando o produto no mercado.