Há pouco mais de um ano o deputado Ezequiel Neiva (PTB) destinou um secador de café e um elevador de sacas à Associação Rural Rio Formoso, na Linha 7, em Cacoal, a fim de incentivar a produção de café na região. E os equipamentos têm cumprido o objetivo de estimular o homem do campo. É o que garante o presidente da Associação Rio Formoso, Ademir Alves de Carvalho, ao destacar que a entidade atende cerca de 120 produtores, entre associados e não associados.

Ademir falou sobre importância dos equipamentos para os produtores, de poder agregar valor ao café e gerar empregos e renda na região. O presidente frisou que a Associação tem dois secadores, incluindo o novo destinado pelo deputado Ezequiel Neiva.

“Os produtores precisam trabalhar com agendamento, para evitar que o café fique além do tempo necessário na lavoura. O café precisa ser colhido no tempo certo. Com essa máquina nova poderemos cumprir a programação” destacou o presidente ao ressaltar que o equipamento poderá ficar até cinco anos sem manutenção e que os produtores poderão até estocar o café, se desejarem.

O produtor Clarindo Rosa, 75 anos, ex-secretário de agricultura em Cacoal, disse que a associação merecia ser beneficiada, devido à grande produção de café (cerca de cinco mil sacas por safra). “É uma grande vantagem para todos o secador e elevador de sacas”, acrescentou. A produtora Irinéia Vitorazzi de Freitas está colhendo seu café nesta semana e utilizará o secador pela primeira vez. Ela disse que o equipamento facilita o trabalho do produtor e destacou o trabalho da associação junto ao deputado Ezequiel Neiva, para a aquisição do secador de café e elevador de sacas.