O secretário municipal de Turismo, Indústria e Comércio (Semtic), Adilson de Oliveira recebeu, na última semana, a visita de Caio Augusto, representante da distribuidora de fertilizantes e produtos agropecuários Araguaia, que confirmou o interesse de se instalar em Vilhena.

A expectativa é que 40 empregos diretos sejam oferecidos de imediato para trabalhadores vilhenenses.

Adilson de Oliveira lembra que Vilhena tem sido referência para novas empresas, pois o município apresenta ótimas perspectivas de comércio.

“É bem rotineiro que as empresas procurem a Prefeitura para buscar informações. Vilhena tem um potencial enorme, então toda empresa que vem até a Semtic recebe orientação sobre o processo de abertura, com possíveis benefícios e parcerias com o Município. Na conversa que tive com o Caio Augusto, representante da Araguaia, foram vários pontos positivos. Mostramos os bons números de Vilhena e ele apontou que serão gerados cerca de 40 empregos diretos de forma imediata. É uma empresa de muita história no ramo, desde 1978, forte no Centro-oeste do Brasil”, conclui o secretário.

GERAÇÃO DE EMPREGOS

De acordo com dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), durante todo o ano de 2020, Vilhena gerou 1.374 novos empregos, fechando o ano com um total de mais de 20 mil trabalhadores formais.