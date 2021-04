Após a veiculação da matéria do Extra de Rondônia na tarde de sexta-feira, 23, dando conta que uma mulher tinha sido vítima de um estelionatário em Vilhena e a estava ameaçando de morte, caso procurasse a imprensa para divulgar o fato, leia (AQUI), policiais civis prenderam o suspeito numa casa no bairro Jardim América.

De acordo com o apurado pela reportagem do Extra de Rondônia, logo após a matéria ter ido ao ar, uma pessoa entrou em contato com o setor de investigação da Polícia Civil (PC) e apontou onde o suspeito poderia estar escondido.

Com isso, os policiais civis montaram um cerco e monitoraram os movimentos do suspeito que nesta manhã foi preso numa casa na Rua Antônio Quintino Gomes, no bairro Jardim América.

Os investigadores também apreenderam um revólver calibre 38 e 33 munições do mesmo calibre intactas, além de R$ 3,5 mil em dinheiro.

O criminoso já estava aplicando golpe em outra vítima, inclusive fazia uso do veículo dela.

O estelionatário foi levado para a Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp), onde será ouvido pelo delegado de plantão.