O Governo do Estado de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa), vem mantendo o comprometimento de vacinar os profissionais da Segurança Pública (tanto do âmbito federal quanto estadual) contra a covid-19. A imunização dos servidores iniciou no dia 3 de abril na capital, dando continuidade em todo interior do Estado.

Em Vilhena, 71 servidores da polícia civil receberam a primeira dose da vacina na última terça-feira (20). Para comemorar a imunização, o Delegado da Polícia Civil, Dr. Fábio Campos, sugeriu que cada policial vacinado levasse alimentos para doação.

“A adesão foi imensa. Já havíamos feito algo assim lá nos primeiros meses da pandemia e decidimos repetir. A divulgação é uma forma de incentivar as outras instituições e grupos prioritários, a ajudar com alimentos nesta fase tão crítica que estamos vivendo, de crise econômica e de saúde”, explicou Campos.

Cada servidor levou uma cesta básica. Esses alimentos serão distribuídos para famílias, em situação de vulnerabilidade social, cadastradas na Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas). E a ação solidária será repetida pelos servidores, quando receberem a 2ª dose de imunização que já tem data marcada.

O governador, coronel Marcos Rocha, realizou um intenso trabalho para que os profissionais fossem imunizados, uma vez que os policiais das forças de segurança pública atuam na linha de frente das ações contra a Covid-19.