A vítima identificada pelas iniciais J.N.S., foi atacada a golpes de facão por um cliente que chegou em seu bar e pediu bebidas alcoólicas fiado, mas como já estava devendo, o comerciante disse que venderia se ele pagasse o débito anterior, fato que gerou revolta do cliente que saiu e depois voltou armado.

Conforme apurado pela reportagem do Extra de Rondônia, a vítima contou aos policiais da Rádio Patrulha que estava em seu bar na Rua 740, esquina com a Rua 731, no bairro Bodanese, quando um homem identificado posteriormente pelas iniciais A.R.S., de 34 anos, chegou e pediu bebida fiado, porém, disse ao cliente que só venderia se ele quitasse a conta antiga.

Diante da negativa, o suspeito foi embora, mas pouco tempo depois voltou armado com um facão e passou a golpear o comerciante que pegou um taco de sinuca para se defender e mesmo muito machucado conseguiu correr e se trancou no banheiro.

Os militares colheram informações com testemunhas e localizaram a casa do suspeito na Rua 1507, no bairro Cristo Rei, e em contato com o pai do suspeito, este confirmou que seu filho tinha acabado de chegar em casa e estava no quarto.

Indagado, o suspeito confessou que tinha tentado contra a vida do comerciante porque ele tinha lhe cobrado na frente de várias pessoas, “entrei e já fui dando golpes para matar mesmo porque J., sempre dá uma de valentão, se ele não tivesse corrido para o banheiro eu mataria ele ali mesmo”, frisou o suspeito.

Diante dos fatos, o suspeito recebeu voz de prisão e juntamente com a arma do crime foi levado para a Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp), onde a ocorrência foi registrada.