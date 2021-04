A dupla de humoristas Fabio Jaguar e Adeilson Botelho ganhou popularidade através da rede social Tik Tok e hoje possui mais de 1 milhão em curtidas e 170 mil seguidores. No Instagram Chico Miséria e Cumpade Zé como são conhecidos os personagens, já acumulam mais de 18 mil fãs.

No mês de fevereiro os humoristas lançaram a paródia “Amizade Sincera” da música “Esquema Preferido” de Tarcísio do Acordeon que atingiu números significativos. E hoje, Adeilson e Fabio lançam seu primeiro trabalho com um artista de renome nacional, o sertanejo Alex Stella da dupla Pedro Paulo e Alex (PPA).

Os comediantes narraram que foi uma surpresa ter a presença de Alex do PPA na paródia, até porque são fãs e já foi em vários shows dos sertanejos. O clipe contou com a produção de Wanderson da Agência Mix, André Othon, El Patron Films, Ronaldo Cavalheiro, Maikon Maninho e Rogério Almeida. Devido a agenda apertada de ambas as duplas, eles optaram por gravarem a participação em suas cidades natal.

“Queremos agradecer imensamente a Deus, a nossas famílias, nosso empresário Wanderson Roncen e ao Alex Stella, ficamos honrado em ter você na gravação”, declarou a dupla.

Segundo os humoristas em breve serão divulgados novos projetos, dentre eles uma paródia de um programa que será gravado junto com o Youtuber Knidel do Discovery Rondônia. Veja o clipe.