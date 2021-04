A deputada Rosangela Donadon (PDT) participou de uma reunião com o vereador de Colorado do Oeste, Bula Spanhol na sexta-feira 23. Durante o encontro a parlamentar elogiou o trabalho que o vereador tem feito em prol do município sempre buscando parcerias e investimentos.

“O vereador Bula Spanhol é um grande parceiro de trabalho e tenho sempre apoiado os projetos dele que com certeza beneficiam a população”, disse a deputada que lembrou que já atendeu o pedido do vereador destinando uma emenda no valor de R$ 206 mil para instalação de tubos armcos na linha 01 que atendeu 16 pontos beneficiando a população que trafega pela linha.

O vereador Bula Spanhol aproveitou a oportunidade da reunião e solicitou que a deputada destinasse uma emenda parlamentar para pavimentação asfáltica da avenida Vilhena, do município de Colorado do Oeste. A deputada ressaltou que vai analisar o pedido do vereador e reiterou o compromisso em trabalhar em prol da população de Colorado do Oeste.