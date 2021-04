O vereador Magnison Mota (PSC), vice-presidente da Câmara de Cacoal, foi vítima de acidente de trânsito na tarde desta sexta-feira, 23, em Cacoal.

O fato aconteceu na avenida 7 de setembro, uma das principais da cidade.

Entrevistado pelo Extra de Rondônia, o parlamentar disse que o acidente aconteceu por volta das 17h, quando descia a referida avenida conduzindo sua motocicleta XP 660, avaliada em R$ 30 mil, e um caminhão invadiu a pista.

Ele contou que, com o impacto, desmaiou, bateu a cabeça e a moto começou a pegar fogo, momento em que teve ajuda de populares e retirado do local. Alguns segundos depois do impacto, a moto explodiu. “Eu fiquei inconsciente. Graças a Deus tive ajuda da população, porque iria sofrer queimaduras ainda piores. Depois me contaram tudo o que aconteceu”, disse.

Depois foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Hospital de Urgência e Emergência Regional (Heuro). O parlamentar ficou sob observação na unidade de saúde, mas saiu de alta na manhã deste sábado.

Ao site, Magnison informou que está em casa aguardado cirurgia no hospital público por ter quebrado o punho. Mesmo assim, o parlamentar garante que tentará participar da sessão ordinária desta segunda-feira, 26.