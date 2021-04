O União Cacoalense marcou final da partida neste sábado e ficou no empate com o Barcelona em 1 a 1 no estádio Portal da Amazônia, em Vilhena.

A partida foi pela primeira rodada do Campeonato Rondoniense 2021.

O Barcelona começou melhor no primeiro tempo e teve as melhores oportunidades principalmente nas investidas do atacante Cartilagem.

O União Cacoalense teve chance com Everton, mas o goleiro Gil salvou o Índio do Norte. Aos 44 minutos, Marcelo finalizou forte e acertou a trave. E, no rebote, Tuquinha chutou para abrir o placar para os donos da casa.

Na volta do intervalo, o União Cacoalense iniciou em busca do gol de empate. Aos 17′, Jobson fez jogada individual e finalizou cruzado, mas o goleiro Gil fez grande defesa. Aos 37′, Juninho fez falta forte em cima do jogador do União Cacoalense e acabou sendo expulso de campo.

Aos 39′, Cristiano acabou sendo expulso deixando a Raposa da BR também com dez jogadores. Aos 50 minutos, Jobson cobrou falta e Lucão escorou a bola para o fundo das redes deixando tudo igual no placar.

Com o resultado, cada equipe soma um ponto na classificação do grupo B do Estadual 2021. Na próxima rodada, o Barcelona enfrentará na quarta-feira, às 16 horas, o Ji-Paraná fora de casa. Já o União Cacoalense recebe no mesmo dia e horário o Guaporé no estádio Aglair Tonelli Nogueira, em Cacoal.