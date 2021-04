Um casal foi baleado na noite deste sábado, 24, na danceteria Mulhara, localizada na Avenida Rondônia, esquina com a Avenida 1707, no bairro Jardim Primavera, em Vilhena.

Conforme informações apuradas no local do fato pela reportagem do Extra de Rondônia, uma mulher identificada pelas iniciais S.L.S., estava sentada a mesa do lado de fora da danceteria, quando um homem na garupa de uma moto de cor escura passou e efetuou vários disparos em direção a ela, acertando pelo menos três tiros. Outros três disparos acertaram em um homem que estava próximo a mesa. Após atirar, a dupla fugiu tomando rumo ignorado.

O Corpo de Bombeiros foi chamado e socorreu a mulher ao pronto-socorro do Hospital Regional em estada grave. Já o homem não quis ser levado pelos bombeiros e preferiu ir ao hospital sozinho.

A informação ainda dá conta que a mulher estava recém separada do marido, colocando ele como principal suspeito na cena do crime.

A Polícia Militar (PM) isolou a área para a Polícia Técnica-Científica (Politec) fazer a perícia.

Não foram encontradas capsulas de pistola, levando a crer que o autor usou revólver de calibre 38, para cometer a dupla tentativa de assassinato.