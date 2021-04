A Índia bateu o recorde mundial de casos diários de covid-19 pelo quarto dia seguido, com mais 349,691 infecções reportadas nas últimas 24 horas, segundo dados do Ministério de Saúde do país.

Nos últimos 4 dias, a Índia registrou mais de 1,3 milhões de casos de covid-19, superando diariamente a marca de 300 mil novos casos. O país tem agora 16.960.172 de casos da doença e 192.311 óbitos, com mais 2,7 mil registrados no último dia.

A segunda onda da pandemia no país sobrecarregou o sistema de saúde e hospitais estão ficando sem leitos, profissionais e oxigênio. Segundo a mídia local, diversos centros médicos já sofreram com a falta de oxigênio e pedem que as autoridades enviem novos cilindros com urgência.

No sábado, 20 pessoas morreram por falta de oxigênio em Nova Déli, capital do país e cidade mais afetada pela nova onda. Outros 215 pacientes estão em condição crítica e precisam de novos cilindros com urgência.

Para conter a propagação da doença, vários lugares na Índia decretaram novas medidas de restrição para combater a epidemia, impondo confinamentos ou anunciando toques de recolher.

O primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, disse que o governo indiano decidiu renunciar às tarifas básicas por três meses sobre as vacinas contra covid-19 importadas e oxigênio medicinal.

A Índia planeja oferecer vacinação para pessoas com mais de 18 anos em todo o país, a partir de 1º de maio.