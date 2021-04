Na tarde deste domingo, 25, moradores da estrada velha de Colorado do Oeste, enviaram fotos e vídeos para a redação do Extra de Rondônia, para reclamar da inoperância do poder público, quanto a manutenção daquela via vicinal que é de suma importância para os produtores da região.

Segundo os sitiantes, a estrada está intrafegável, principalmente na serra, cheia de buracos, além de bueiros que estão prestes a desmoronar e interromper o tráfego de vez.

Os sitiantes relatam que o responsável pela rodovia é o Departamento de Estrada de Rodagem (DER), que há muito tempo não dá as caras por lá, ou seja, literalmente abandonou os agricultores daquela região.

Os moradores clamam por socorro do poder público, pois com as chuvas deste domingo, os agricultores irão ficar ilhados, ou seja, ninguém conseguirá entrar ou sair de suas propriedades.

>>>Vídeos abaixo: