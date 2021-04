O Brasil iniciou seu programa nacional de vacinação em 18 de janeiro de 2021, com a aprovação de duas vacinas pela Anvisa. Após três meses do início do programa nacional de vacinação, cerca de 8,29% da população de Rondônia tomou ao menos uma dose da vacina e menos de 2,61% tomaram a segunda dose.

Todavia, ainda há grupos que não foram incluídos entre os prioritários para aplicação do imunizante, como é o caso dos doentes renais crônicos. Neste grupo, incluem-se as pessoas com doença renal crônica, grupo impossibilitado de seguir regras de isolamento em razão de seu tratamento, diretamente afetado pela doença que tem entre suas sequelas mais comuns, o ataque aos rins.

Por essa razão, o deputado Alex Silva (Republicanos) solicitou à Sesau que os doentes renais crônicos, sejam inclusos no rol de prioridade para vacinação de imunização da Covid-19.

“Atendemos ao pedido dos doentes renais, afinal, eles são de um grupo de risco e são obrigados a quebrar o isolamento para tratar da doença e fazer o tratamento, na maioria das vezes 2 ou 3 vezes por semana”, disse o parlamentar.